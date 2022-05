Inter-Empoli 4-2: nerazzurri in testa in attesa del Milan

MILANO - L'Inter batte l'Empoli in rimonta (4-2) nella sfida di San Siro he apre la 36^ giornata di Serie A. L'ex Pinamonti sblocca il risultato dopo appena 5' su assist di Zurkowski, a cui pochi minuti dopo viene annullato il gol del raddoppio. Tolto un rigore all'Inter dopo on field review. Al 28' segna anche Asllani, ma nel finale del primo tempo i nerazzurri trovano il pari con due reti ravvicinate. A metà della ripresa il Toro firma il 3-2. Sánchez al 94' la chiude sul 4-2. Domani sera si chiude con Verona-Milan

Verdi stende il Venezia, la Salernitana sogna la salvezza

All'Arechi la Salernitana vince 2-1 lo scontro salvezza con il Venezia, recupero della 20^ giornata, ed esce dalla zona retrocessione. Bonazzoli sblocca su rigore dopo 7', nella ripresa Henry pareggia ma poco dopo la risolve Verdi, entrato in campo da 5'. Il Venezia resta ultimo, mentre la squadra di Nicola adesso ha il suo destino nelle proprie mani e domenica è attesa da un nuovo scontro diretto, con il Cagliari.

Mihajlovic torna ad allenare il Bologna

Sinisa Mihajlovic è tornato a Casteldebole. L'allenatore del Bologna, dimesso lunedì dal Policlinico Sant'Orsola dopo un ciclo di cure in seguito alla ricaduta della malattia, è tornato a dirigere questa mattina l'allenamento della squadra in vista della trasferta di Venezia.

Al centro tecnico Niccolò Galli il tecnico serbo si è presentato intorno alle 9 di questa mattina, seguito poi dal resto dello staff e dai giocatori: l'allenamento odierno delle 11, infatti, è stato seguito e condotto proprio da Sinisa. Tuta sportiva, berretto in testa e presenza costante nell'allenamento di oggi. Sinisa, prima di scendere in campo con i giocatori, si è fermato con loro in spogliatoio per un breve discorso, al quale hanno preso parte anche i dirigenti Bigon e Fenucci: sul prato verde si è mostrato attivo, e soprattutto punta ad esserlo anche domenica pomeriggio, quando spera di poter guidare i suoi ragazzi dalla panchina del Penzo.

36ª giornata: Inter-Empoli 4-2, ore 21:00 Genoa-Juventus, sabato 7 maggio ore 15:00 Torino-Napoli, ore 18:00 Sassuolo-Udinese, ore 20:45 Lazio-Sampdoria, domenica 8 maggio ore 12:30 Spezia-Atalanta, ore 15:00 Venezia-Bologna, ore 18:00 Salernitana-Cagliari, ore 20:45 Verona-Milan, Fiorentina-Roma

Classifica: Inter 78, Milan 77, Napoli 70, Juventus 69, Roma, Lazio 59, Fiorentina, Atalanta 56, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 46, Udinese, Bologna 43, Empoli 37, Spezia, Sampdoria 33, Salernitana 29, Cagliari 28, Genoa 25, Venezia 22.

37ª giornata: sabato 14 maggio ore 15:00 Empoli-Salernitana, ore 18:00 Verona-Torino, Udinese Spezia, ore 20:45 Roma-Venezia, domenica 15 maggio ore 12:30 Bologna-Sassuolo, ore 15:00 Napoli-Genoa, ore 18:00 Milan-Atalanta, ore 20:45 Cagliari-Inter, lunedì 16 maggio ore 18:30 Sampdoria-Fiorentina, ore 20:45 Juventus-Lazio. ) -