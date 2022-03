Juventus, addio Champions, il Villarreal passa 3-0 allo stadium

TORINO - La Juventus dice addio ai sogni di Champions League. Dopo aver pareggiato 1-1 in Spagna, la formazione di Massimiliano Allegri è sconfitta 3-0 allo Juventus Stadium. Primo tempo molto intenso allo Stadium con la Juventus che ha provato a sbloccare il risultato andando vicina al vantaggio con Morata (parata di Rulli) e con Vlahovic (girata contro la traversa). Villarreal molto pericoloso fino alla trequarti ma poco incisivo in fase offensiva.

Nel primo tempo, all'11' Juve vicina al vantaggio: altro cross dalla destra di Cuadrado e colpo di testa di Morata sul secondo palo, Rulli respinge con i pugni. Gara intensissima con gli spagnoli a mantenere il possesso e i bianconeri pronte a improvvise ripartenze. Le occasioni più ghiotte sono capitate alla Juve con un colpo di testa di Morata da distanza ravvicinata parato da Rulli e una girata di Vlahovic finita contro la traversa.

Villarreal sempre molto pericoloso fino alla trequarti ma poco incisivo in fase di finalizzazione. Nella ripresa il Villarreal passa a ripetizione: Rugani commette fallo su Coquelin in area, è rigore: Moreno segna il vantaggio. Nel finale, dagli sviluppi di un angolo, Pau Torres viene lasciato tutto solo in area e batte Szczesny per la seconda volta. De Ligt commette fallo di mano in area, ancora rigore: segna Danjuma. Il Villarreal vince 3-0 e passa ai quarti.

Chelsea ai quarti di Champions, Lille battuto in Francia 2-1

Roma, 16 mar. - Missione compiuta per i Blues di Tuchel che, dopo aver vinto 2-0 a Stamford Bridge, si ripetono 2-1 allo stadio Pierre Mauroy e si qualificano ai quarti di Champions. In avvio ci prova Yilmaz, che trasforma il rigore del vantaggio al 38' dopo il tocco con la mano di Jorginho ravvisato dal Var. Lo stesso azzurro serve l'assist del pareggio a Pulisic prima dell'intervallo. Nella ripresa pericolosi Yilmaz e Rudiger, palo di Xeka. La ribalta Azpilicueta che chiude i giochi.