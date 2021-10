Il punto sulla corsa scudetto della Serie A

La Serie A sta entrando nel periodo clou. Dopo 9 giornate di campionato, le squadre della massima competizione italiana hanno iniziato a dire la propria con alcuni scontri diretti che si sono consumati nelle ultime ore.

Quali sono le compagini favorite? Nelle ultime giornate Napoli e Milan si sono imposte con cattiveria, bel gioco e forza. Le due squadre sono attualmente appaiate a pari punti in prima posizione. E le altre? Inter, Roma e Juventus seguono a debita distanza ma sono ancora lontane dalla vetta. Quali sono i prossimi impegni? Chi è la favorita attualmente per la vittoria del titolo di Campione d’Italia?

Serie A: chi è la favorita?

Dopo 8 vittorie consecutive, il Napoli trova un pari a reti inviolate contro la Roma di Josè Mourinho. Le due squadre si sono date battaglia ma non sono riuscite a vincere lo scontro guadagnando un punto a testa.

I prossimi impegni dei partenopei sono Bologna, Salernitana e Verona oltre al match in Europa League prima della pausa per le nazionali. Squadre alla portata degli uomini di Spalletti che hanno saputo essere lucidi e feroci sottoporta, ora che gli stop alla Serie A per covid sono ormai un ricordo, per fortuna.

Il Milan non è più la rivelazione del campionato. I rossoneri sono riusciti a ribaltare il risultato contro il Bologna in extremis guadagnando tre punti. I prossimi impegni del Milan, però, sono decisamente più duri di quelli del Napoli: si torna in campo contro il Torino, per poi sfidare la Roma in trasferta e l’Inter nel derby della Madonnina. In mezzo, un impegno non da poco: il Porto in Champions League. Ciò potrebbe far perdere un po’ di terreno ai rossoneri?

Le inseguitrici, invece? Inter, Roma e Juventus sono a debita distanza dalla vetta della classifica ma il campionato è appena iniziato e la stagione è lunga. L’Inter, dopo il pari contro la Juve, occupa il terzo posto e nelle prossime partite si troverà di fronte l’Empoli, l’Udinese e poi il Milan. Al ritorno dalla sosta nazionali, ci sarà proprio il Napoli ad aspettare gli uomini di Simone Inzaghi.

La Juventus, dopo un inizio di campionato pessimo, si ritrova in quinta posizione con delle gare a portata di mano: Sassuolo, Verona e Fiorentina e una sfida di Champions League che perde di importanza alla luce della posizione in classifica.

In ultima analisi, gli uomini di Mou, dopo la disfatta contro il Bodo Glimt hanno giocato un’ottima partita contro il Napoli. I prossimi impegni dei giallorossi sono Cagliari, Milan e Venezia.

Chi è la squadra attualmente favorita per la vittoria del titolo secondo i bookmaker? Probabilmente Milan e Napoli sono le più quotate, mentre a seguire c’è sempre la Juventus che ha dimostrato un cambio di marcia netto con delle prestazioni convincenti.

