Yamaha e Maverick Vinales si separano a fine stagione

Maverick Vinales nel 2022 non sarà più un pilota Yamaha. È stata la stessa Casa di Iwata ad annunciarlo attraverso un comunicato diffuso nella mattinata di lunedì. «In seguito alla richiesta di Maverick Vinales, la Yamaha ha accettato di porre fine anticipatamente all'attuale contratto di due anni», si legge nella nota. «Attualmente alla quinta stagione insieme, le parti hanno deciso di comune accordo di separarsi alla fine di quest'anno».

«È con tristezza che saluteremo Maverick alla fine dell'anno», ha dichiarato Lin Jarvis. «Siamo a metà della nostra quinta stagione insieme e negli anni abbiamo raggiunto molti alti ma abbiamo dovuto gestire anche molti bassi. Dopo il GP di Germania, che è stato il fine settimana più difficile della nostra partnership, abbiamo avuto importanti discussioni ad Assen e siamo giunti alla conclusione che sarebbe stato nell'interesse di entrambe le parti separarsi in futuro. La Yamaha si impegnerà al massimo - come abbiamo sempre fatto - per dare pieno supporto a Maverick e finire questa stagione nel miglior modo possibile».

Gli fa eco lo stesso Vinales: «Questa partnership è stata molto significativa per me e si è rivelata una decisione difficile separarsi. In queste stagioni insieme abbiamo vissuto sia grandi successi che momenti difficili. Tuttavia, il sentimento di fondo è di rispetto e apprezzamento reciproci. Sono totalmente impegnato e cercherò di ottenere i migliori risultati per il resto della stagione».

Maverick e la Yamaha hanno cominciato la loro collaborazione nel 2017 con lo spagnolo spesso veloce in prova ma mai abbastanza costante in gara. Dopo il secondo posto ottenuto nel GP Olanda, Vinales aveva già fatto intuire le sue intenzioni: «Il mio futuro? Così sono molto lontano dal poter esprimere tutto il mio potenziale. Credo di aver detto tutto. Sono tre anni che evidenzio gli stessi problemi ma non è mai arrivata una soluzione».