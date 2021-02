L'Inter prova la fuga: 3-0 al Genoa

L'Inter lancia l'ennesimo segnale forte al campionato: sta bene e sarà difficile fermarla. Contro il Genoa finisce 3-0 per i nerazzurri. Subito in vantaggio con la solita azione travolgente di Conte, la squadra nerazzurra domina il primo tempo senza riuscire ad aumentare il vantaggio ma poi nella ripresa chiude il discorso con il 2-0 di Darmian e con il 3-0 di Alexis Sanchez entrato da una manciata di secondi. E adesso per le inseguitrici sarà durissima.

L'Udinese batte 1-0 la Fiorentina al termine di una gara molto equilibrata e conquista punti preziosi per rimanere lontana dalla zona calda della classifica. Alla Dacia Arena nel primo tempo l'occasione migliore capita a Stryger Larsen, ma Dragowski è attento. Nella ripresa poi Musso ferma Vlahovic e Nestorovski (86') decide il match di testa. Udinese a quota 28 punti, Viola a 25.

Buona la prima di Leonardo Semplici sulla panchina del Cagliari, che fa suo lo scontro salvezza contro il Crotone e torna alla vittoria dopo 16 turni. Allo Scida i sardi si impongono per 2-0. Ottima partenza del Crotone che ha subito due occasioni da gol con Di Carmine e poi con Messias. Nella ripresa, nel miglior momento dei padroni di casa, il Cagliari infila un micidiale uno-due prima con Pavoletti di testa e poi con Joao Pedro su rigore concesso per fallo di Magallan su Pavoletti. Espulso Lykogiannis per doppia ammonizione.

Sampdoria-Atalanta 0-2, Gasperini al terzo posto

L'Atalanta reagisce subito alla delusione Real e torna alla vittoria piegando 2-0 la Sampdoria nel lunch match della 24esima giornata di Serie A. A Marassi decidono il gol nel finale di primo tempo di Malinovski e la rete a metà ripresa di Gosens, che regalano alla banda di Gasperini il terzo successo consecutivo in campionato e il terzo posto momentaneo in classifica in attesa di Roma-Milan questa sera. La Samp si arrende dopo una buona gara in cui, soprattutto nel primo tempo, avrebbe meritato di più, ma per gli uomini di Ranieri, al decimo posto con 30 punti, è un ko quasi indolore. Mezz'ora in campo per Ilicic nel secondo tempo.

Verona-Juventus 1-1, a Ronaldo risponde Barak

Nel terzo anticipo della 24a giornata di Serie A, la Juventus non va oltre l'1-1 contro il Verona e, se l'Inter batterà il Genoa, rischia di sprofondare a -10 dalla vetta. Nel primo tempo le migliori occasioni sono per Faraoni (palo al 7') e Chiesa (14'). A inizio ripresa (49') Ronaldo sblocca il match al 49' su assist dell'ex Fiorentina, ma l'Hellas non molla e trova il pari con un colpo di testa di Barak (77'). Nel finale traversa di Lazovic.

Dispiace perché sapevano sarebbe stata una gara difficile, eravamo anche riusciti a passare in vantaggio, ci è mancata aggressività in occasione del gol. Sono piccolezze che i giovani non capiscono e che fanno la differenza e che fanno portare a casa punti. Quando sei in vantaggio queste partite devi portarle a casa». Così Andrea Pirlo analizza il pareggio della Juve a Verona.

«Mancavano giocatori d'esperienza, avevamo diversi giovani in campo, per questo ho chiesto a Cristiano Ronaldo e ad Alex di farsi sentire. Ho anche pensato di cambiare modulo, però guardavo la panchina e vedevo che non avevo l'opportunità di poter cambiare, ma l'avevo messo in preventivo - ha aggiunto - Avevamo preparato di giocare con un 3-4-2-1, in modo da aggredirli quando facevamo partire l'azione, nel secondo tempo ci siamo abbassati ed è calata l'intensità».

Bologna-Lazio 2-0, Mbaye e Sansone affondano Inzaghi

Il Bologna batte la Lazio 2-0 al Dall'Ara e frena la corsa champions dei biancocelesti. Mihajlovic batte Simone Inzaghi in una partita che si accende dopo un quarto d'ora: Nico Dominguez concede un rigore alla Lazio con un fallo avventato su Correa, ma dal dischetto Immobile si fa stregare da Skorupski al 17'. Nell'azione successiva, al 19', Mbaye sblocca il risultato con un tap-in su una respinta di Reina. A metà secondo tempo (64') arriva il raddoppio di Sansone con un gran gol. Problema alla caviglia per Lazzari, sostituito all'intervallo.

Spezia-Parma 2-2, liguri pari in rimonta con doppietta di Gyasi

Altra delusione per il Parma, che nella 24a di Serie A pareggia 2-2 in casa dello Spezia dopo essere stato avanti di due reti. È la terza rimonta consecutiva subita dai gialloblù, dopo quelle contro Verona e Udinese. Non bastano i gol di Karamoh al 17' ed Hernani al 25': dopo una rete annullata a Maggiore al 39', è Gyasi a firmare le reti al 52' e al 72' che valgono il pari e un punto importante. Emiliani a secco di vittorie da 15 partite.