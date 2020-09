Filippo Ganna campione del mondo a cronometro

Filippo Ganna ha conquistato la medaglia d'oro nella cronometro maschile nei Mondiali di ciclismo 2020. Il corridore piemontese, che corre per il team Ineos Grenadiers, ha vinto sul circuito di Imola in 35:54.10. Non c'è sfida sul tracciato emiliano: Ganna è autore di una cavalcata trionfale, che gli permette di arrivare nello storico circuito con un margine di vantaggio di oltre 26 secondi sul belga Wout van Aert e di 29 sullo svizzero Stefan Küng.

«Ho coronato un sogno»

«Era un sogno per me, sono molto contento. Ho avuto un grande supporto dalla macchina, ringrazio il mio team e la Nazionale azzurra, la Federazione. Negli ultimi tempi ho cercato di tenere lontana da me la pressione: sono abituato a vincere titoli mondiali su pista, questo voglio festeggiarlo con la mia famiglia». Così, a fine corsa, nell'intervista di rito, il neocampione del mondo a cronometro Filippo Ganna, primo azzurro a conquistare il titolo iridato nella storia della prova ciclistica.