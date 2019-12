Milwaukee inarrestabile, 18esima vittoria di fila

NEW YORK - Continua la marcia inarrestabile dei Milwaukee Bucks, capaci di battere 125-108 Cleveland ottenendo la vittoria numero 18 di fila: 29 punti per il solito Giannis Antetokounmpo. Dallas paga l'infortunio di Luka Doncic e cade contro Miami all'overtime (118-122), lo stesso avviene anche a San Antonio contro Phoenix: in Messico finisce 119-121 per gli Spurs, con 4 punti di Marco Belinelli. Danilo Gallinari ne fa 7 e i Thunder perdono a Denver. Zach LaVine segna i tre punti decisivi a 2 secondi dal termine e condanna alla sconfitta i Clippers senza Kawhi Leonard.

I risultati della notte NBA:

Milwaukee Bucks-Cleveland ​​​​​​​Cavaliers 125-108

Phoenix Suns-San Antonio Spurs 119-121 Ot

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder 110-102

Houston Rockets-Detroit Pistons 107-115

Dallas Mavericks-Miami Heat 118-122 Ot

Chicago Bulls-Los Angeles Clippers 109-106

Toronto Raptors-Brooklyn Nets 110-102

Memphis Grizzlies-Washington Wizards 128-111