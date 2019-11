Impresa Tsitsipas, batte Federer ed è in finale

LONDRA - Impresa di Stefanos Tsitsipas alle Atp Finals di Londra. Il 21enne greco, alla sua prima partecipazione al Masters, batte Federer in due set ed è in finale. Il numero 6 al mondo ha la meglio 6-3 6-4 sul 38enne campione di 20 Slam che rinuncia così al sogno del settimo titolo alle Finals. Tsitsipas, campione delle Next Gen Finals nel 2018 a Milano, affronterà il vincente della seconda semifinale. Alle 21 scendono in campo Dominic Thiem e il campione dello scorso anno Sascha Zverev.

Thomas Berdych si ritira a 34 anni

Thomas Berdych - Atp 103 ed ex tennista numero 4 al mondo (nel 2015) - ha deciso di appendere la racchetta al chiodo all'età di 34 anni, a causa dei troppi problemi alla schiena accusati nelle ultime stagioni. Nella sua carriera il ceco ha conquistato 13 tornei (su tutte e quattro le superfici), più due edizioni della Coppa Davis insieme a Radek Stepanek (2012 e 213). Il suo miglior risultato in un torneo del Grande Slam è invece la finale persa a Wimbledon nel 2010 contro Rafael Nadal. Ricordiamo inoltre che l'ultima partita ufficiale di Berdych risale al primo turno dell'US Open contro lo statunitense Jenson Brooksby.