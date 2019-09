Ad Aragon altro assolo di Marquez: «Mi sentivo bene già nei box»

ARAGON - Marc Marquez ha trionfato nel GP d'Aragona, quattordicesima prova del motomondiale, conquistando così l'ottavo successo stagionale in MotoGP. Lo spagnolo ha trionfato in solitaria al termine di una gara dominata dal primo all'ultimo giro, regolando con facilità le Ducati di Dovizioso e Miller. Grande rimonta del pilota Ducati, che risale dal 10° al 2° posto Valentino Rossi, mai in lotta per il podio e addirittura 8° al traguardo. Marquez ha ora 98 punti di vantaggio in classifica su Dovi a 5 gare dalla fine. Comincia la festa di Marquez, che alla 200esima gara nel Motomondiale festeggia la 52esima vittoria in top-class, l'ottava quest'anno, la 78esima considerando tutte le classi. Con 300 punti in classifica, vola a +98 punti su Dovizioso.

Marquez: «Mi sentivo bene già nei box»

«Sono molto contento, sembra facile ma c'è sempre un grande lavoro dietro una gara». Così Marc Marquez commenta il successo nel Gp di Aragon che gli spiana la vittoria verso il Mondiale. «E' stato un bel GP - dice -, Dovi non rinuncia mai... Ero convinto della mia strategia, mi sono sentito bene già quando sono uscito dai box e sono riuscito a gestire il vantaggio nei primi giri come volevo».