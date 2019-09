Marquez si prende la pole al Gran Premio di Aragon, sesto Valentino Rossi

ARAGON - Tutto come previsto. Marc Marquez si prende la pole position al Gran Premio di Aragon, 14esima prova stagionale del Mondiale MotoGp. Il pilota spagnolo della Honda, leader della classifica iridata, centra la pole numero 89 della carriera (61esima nella classe regina e nona stagionale) fermando il cronometro a 1'47:009. Marquez rifila 327 millesimi a Fabio Quartararo e 463 a Maverick Vinales che lo affiancheranno domani in prima fila. Sesto tempo, a un secondo, per Valentino Rossi che chiuderà così la seconda fila. Ottavo Franco Morbidelli, decimo Andrea Dovizioso con la Ducati.

