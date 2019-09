Dopo nove anni la Ferrari torna a conquistare il Gp d'Italia con Charles Leclerc

MONZA - Dopo nove anni la Ferrari torna a conquistare il Gp d'Italia e lo fa con Charles Leclerc. Il monegasco bissa il successo di Spa con una gara praticamente perfetta e conquista anche Monza. Bottas chiude secondo, Hamilton terzo dopo un errore e un crollo gomme nel finale. Vettel si gira all'Ascari ed entra in contatto con Stroll: chiude 14esimo dopo aver scontato 10 secondi di penalità.

La gara è stata un inseguimento durato 53 giri

Leclerc è scattato in testa. E poi ha resistito, da maestro, al limite del regolamento, prima ad un lunghissimo attacco di Lewis Hamilton. Quindi a Valtteri Bottas, che alla fine ha chiuso al secondo posto. Al sesto giro il primo colpo di scena con Vettel che commette un errore, in ingresso alla Ascari, ostacolando Lance Stroll la cui ruota anteriore destra gli danneggia il musetto. Seb è costretto a rientrare ai box e viene penalizzato di 10 secondi. Hamilton si ferma al 19° giro e rientra con le gomme medie. Leclerc lo fa il giro dopo, ma con le dure (bianche). A giochi ripristinati Leclerc è 4° e Hamilton 5°. Al 33esimo giro Leclerc si trova davanti Vettel. Seb si scansa, Charles va. Hamilton attacca, Leclerc resiste ed al 43esimo giro l'inglese sbaglia e cede la posizione a Bottas. Il finlandese ha le gomme più fresche, potrebbe attaccare. E invece è proprio in quel giro, il 47°, che Bottas accusa un po' e da 1.2 torna a 1.8. Terza posizione per la Mercedes di Lewis Hamilton.

Tredicesimo Vettel

Quarta la Renault di Ricciardo davanti al compagno Hulkenberg ed alla Red Bull di Albon. Settima la Racing Point di Perez che precede l'altra Red Bull di Verstappen. Nona la Alfa Romeo di Giovinazzi, primo italiano a punti a Monza dal 2006 (Trulli 7°) mentre la McLaren di Norris chiude la top ten. Termina in tredicesima posizione la ferrari di Sebastian Vettel.

Leclerc: «Vincere qui vale dieci volte Spa»

«Non sono mai stato così stanco, è stata una gara difficilissima». Vuole parlare in italiano Charles Leclerc al termine del Gp d'Italia. Esulta tra la folla e i suoi meccanici per aver riportato la Ferrari a vincere a Monza dopo nove anni. «Ci tenevo tanto per me, un sogno lo è stato già a Spa, vincere qua è dieci volte di più rispetto a Spa. Non ho parole».