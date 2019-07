Le date e orari degli impegni estivi del Milan

BOSTON - Dopo l’iniziale sgambata contro il Novara (formazione iscritta alla prossima serie C), terminata 1-1 con rete del neo acquisto Theo Hernandez, il Milan si appresta a disputare le prime amichevoli estive che, fra una voce ed un colpo di mercato, condurranno i rossoneri di Marco Giampaolo all’inizio del nuovo campionato che prenderà il via nel fine settimana fra il 24 ed il 25 agosto. La squadra milanista, chiamata a raggiungere l’Europa dopo anni di promesse mai mantenute, è ancora un cantiere aperto, ma nell’attesa che l’organico venga perfezionato e definito, i tifosi potranno in ogni caso ammirare i rossoneri nelle prime uscite stagionali.

Calendario

La caratteristica degli impegni estivi del Milan sarà quella di non disputare nessuna gara in Italia, con due partite negli Stati Uniti, una in Galles ed una in Kosovo: si parte mercoledì 24 luglio con la prima sfida della International Champions Cup Milan-Bayern Monaco, diretta tv per sonnambuli su Sportitalia alle 02:55. Quindi, domenica 28, Milan-Benfica alle ore 21, visibile ancora su Sportitalia, poi sabato 3 agosto la sfida dei rossoneri con il Manchester United (Sportitalia ore 18:30), infine sabato 10 agosto i rossoneri saranno impegnati in Kosovo, ospiti del Feronikeli a Pristina, fischio d’inizio alle 20:45, copertura televisiva ancora da stabilire. La squadra di Giampaolo farà poi rientro in Italia dove terminerà la preparazione in vista del campionato.