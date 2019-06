Roland Garros: Nadal trionfa per la 12ª volta. Thiem si arrende in quattro set

PARIGI - Rafa Nadal conquista per la dodicesima volta il Roland Garros, battendo in finale Dominic Thiem. Lo spagnolo, numero 2 al mondo e campione in carica, si è imposto sullo Chatrier in quattro set per 6-3, 5-7, 6-1. 6-1. Nadal - che non ha mai perso una finale del torneo francese - porta a casa il diciottesimo Slam della sua carriera, a meno due da Roger Federer, che detiene il record assoluto.