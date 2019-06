Lowes torna a punti al Mugello

Il Team Federal Oil Gresini Moto2 torna a referto e dopo il fine settimana «terribile» di Le Mans, conquista 6 punti importanti in questa domenica italiana. Un weekend difficile, con una caduta anche ieri in FP3, ma che Sam Lowes è stato bravo a indirizzare verso un risultato che sicuramente riporta fiducia nel box.

L’ex Campione Supersport è stato bravo all’uscita dai blocchi, trovando velocemente il gruppo di testa, ma la mancanza di grip sul posteriore (causa anche le altissime temperature di oggi) non gli ha permesso di essere del tutto competitivo.

Tra 15 giorni a Montmeló, forte delle buone sensazioni odierne e del recente test sul tracciato catalano, Sam Lowes proverà a trovare questo ultimo step per ritornare tra i migliori della categoria.

9º - SAM LOWES #22

«Sono felice del primo giro. Sono partito bene e mi sono piazzato bene con i primi. Poi però non avevo abbastanza ritmo. Non avevo abbastanza grip sul posteriore e poi per provare a stare col primo gruppo ho guidato un po’ troppo aggressivo. Era importante finire la gara e andare a Barcellona con fiducia e con tanti dati grazie ai test della scorsa settimana. Abbiamo sofferto un po’ le alte temperature perché il problema di grip questa mattina non c’era nel warm up, ma ripeto era importante chiudere la gara a punti».