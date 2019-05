NEW YORK - I Golden State Warriors strappano il successo 110-99 in gara-3 delle finali a ovest contro Portland e portano la serie sul 3-0. Draymond Green e Stephen Curry sono i due maghi del match, capaci di salire in cattedra nel 2° tempo per far sparire il -13 con cui i bicampioni in carica si sono presentati all'intervallo.