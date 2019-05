Karolina Pliskova trionfa a Roma: «È stata la mia settimana»

ROMA - «E' magnifica questa vittoria, qui a Roma ci ho provato tante volte e finalmente oggi ci sono riuscita. È stata una settimana eccezionale, ho giocato bene. Oggi ero un po' nervosa, certamente é una finale, è stata dura ma ho giocato bene»: così Karolina Pliskova, al termine della vittoria della finale degli Internazionali BNL d'Italia, nuova regina di Roma, dopo aver sconfitto in due set e in appena un'ora e mezzo la britannica Johanna Konta, protagonista comunque di un torneo di vertice in cui ha sconfitto due delle top players.

Sono in grande forma

«Arrivo al Roland Garros in grande forma, sono molto contenta - ha aggiunto Pliskova che è stata premiata dalla ex tennista azzurra Roberta Vinci - penso di avere delle chances di fare bene anche lì se continuo a giocare bene, ma ogni torneo ha una storia a sé e la concorrenza come sempre è agguerrita».