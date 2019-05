Antetokounmpo inarrestabile, Bucks 2-0 su Toronto

NEW YORK - I Milwaukee Bucks superano Toronto 125-103 in gara 2 delle finali a est e conducono 2-0 nella serie. I Bucks conducono dal primo secondo all'ultimo guidati da un Antetokounmpo inarrestabile, che chiude con 30 punti, 17 rimbalzi e 5 assist. Milwaukee manda sei giocatori in doppia cifra, domina a rimbalzo e perde solo 7 palloni. Non bastano ai Raptors i 31 punti del solito Kawhi Leonard.

Golden State vince gara2 nella finale ad ovest

I Golden State Warriors hanno battuto Portland 114-111 in gara 2 della finale di Western Conference e si sono portati così sul 2-0. Straordinaria prestazione di Steph Curry: per lui un bottino personale di 37 punti, ma è stato decisivo un gesto atletico notevole allo scadere del tempo, con il quale Andre Igoiudala ha letteralmente strappato di mano la palla a Damian Lillard (autore di 23 punti e 10 assist) ed è andato di corsa a canestro, chiudendo la sfida.