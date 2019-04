Lowes in Texas: «Non la mia miglior gara»

AUSTIN - Non è stata la gara che ci si aspettava per Sam Lowes che non riesce ad imporre il proprio ritmo e deve accontentarsi della settima posizione finale. Una partenza difficile per il britannico che perde subito qualche posizione al via e che poi rimane stabilmente nella top5.

Nella parte finale di gara perde qualche posizione, e nonostante un colpo di coda negli ultimi due giri dove arriva ad attaccare Marini e Marquez, taglia il traguardo in settima posizione, assicurandosi 8 punti comunque importanti per la classifica generale.

Chiuso il trittico extra-europeo è tempo di tornare in Spagna, a Jerez de la Frontera tra meno di tre settimane, dove Lowes e il team Federal Oil Gresini Moto2 hanno dimostrato durante l’inverno di essere tra i più brillanti.

7º - Sam Lowes #22

«Avevo buon grip all’inizio, quindi è davvero un peccato. Non è stata una gara da ricordare, ma dopo la caduta in Argentina era importante arrivare al traguardo e fare punti. Non avevo ritmo a metà gara, ho fatto tantissima fatica e poi verso la fine mi sono ritrovato un po’ ma era tardi per recuperare posizioni. Qualche punto portato a casa e ora concentriamoci per tornare davanti a Jerez de la Frontera».