Termas attende il ritorno di Lowes e del Team Gresini

L’Argentina sarà lo scenario del secondo appuntamento del Campionato del Mondo Moto2, con Sam Lowes che ritorna su uno dei circuiti che hanno sicuramente portato maggiori soddisfazioni al britannico in termini di risultati almeno.

Il pilota del Team Federal Oil Gresini Moto2 qui conta con ben 5 apparizioni (4 con la classe intermedia e una in MotoGP) e all’attivo due podi (un secondo e un terzo posto) e una pole position. Il suo miglior fine settimana è datato 2016 (pole e secondo posto) e, quando difendeva proprio i colori della squadra faentina e con cui in Qatar e nella pre-season pare aver subito ritrovato lo stesso feeling.

Si parte venerdì alle 13:55 ora italiana con le prime libere dell’#ArgentinaGP, con le qualifiche (Q2) previste per sabato alle 17:55 e la gara domenica alle 18:20.

SAM LOWES #22

«È una pista che mi piace, non lo nascondo. Lì ho già fatto una pole e un paio di podi. Con il team mi trovo benissimo e non è una sorpresa quindi c’è solo da arrivare in Argentina e fare del nostro meglio. La base è ottima ed è frutto del duro lavoro di quest’inverno, in Qatar poteva andare meglio, ma è solo questione di tempo. Qui sono già arrivato secondo, ora puntiamo ad un gradino più in alto».