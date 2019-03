QatarGP: Top6 per Lowes nella prima stagionale

Buon weekend per il Team Federal Oil Gresini Moto2 che porta a termine una gara complicata e con Sam Lowes che chiude in sesta posizione trovando i primi 10 punti della sua stagione.

Il britannico, che partiva proprio dalla sesta posizione sulla griglia di partenza, esce bene dai blocchi mantenendosi tra i primi della classe. Poi forse qualche battaglia di troppo (in particolare con Alex Marquez) gli fa perdere il treno del podio che rimane ad appena un secondo di distanza. Inizio di stagione comunque importante per l’ex Campione World Supersport che sembra già molto affiatato con la nuova moto e con il «vecchio» team capitanato da Tommaso Raponi.

Prossimo appuntamento in Argentina tra tre settimane dove Lowes già conosce la sensazione del podio: chiuse infatti secondo nel 2016, guarda caso vestito di biancorosso…

6º - SAM LOWES #22

«È la prima gara dell’anno e tutti danno sempre qualcosa in più. Ho perso un po’ di tempo col gruppo di testa in qualche battaglia con altri piloti, ma negli ultimi 10 giri il ritmo era da podio almeno. Prendiamoci questo come miglior parte del fine settimana e sicuramente impareremo qualcosa in più per il prossimo appuntamento in Argentina. Grazie al team che ha fatto uno splendido lavoro. Era importante partire col piede giusto e portare a casa punti fondamentali per la stagione».