Sky o Dazn? Ecco dove seguire il Milan fino alla sosta di marzo

MILANO - Il successo di Bergamo, i gol dello scatenato Piatek, il quarto posto occupato ed ora saldamente nelle proprie mani: il Milan, quest'anno sembra davvero in grado di raggiungere quella qualificazione in Coppa dei Campioni che il popolo rossonero attende da oltre 5 anni. Il punticino di vantaggio sulla Roma sembra nulla, ma può invece infondere sicurezza e fiducia ad una squadra giovane, guidata da un allenatore giovane e alla forsennata ricerca della gloria perduta. Fino alla sosta del campionato fra il 17 e il 31 marzo, il Milan disputerà 4 partite, fra cui il derby contro l'Inter, forse determinanti per raggiungere l'obiettivo stagionale.

Date, orari e tv

Si parte venerdì 22 febbraio con l'anticipo di San Siro fra la compagine di Gattuso e l'Empoli, diretta tv su Sky Sport a partire dalle ore 20:30. La settimana successiva, dopo l'andata della semifinale di Coppa Italia in casa della Lazio (diretta Rai dalle ore 21) in programma martedì 26, il Milan ospiterà sabato 2 marzo alle ore 18 il Sassuolo, gara trasmessa da Sky, per spostarsi su Dazn 7 giorni dopo, sabato 9 marzo, nell'anticipo serale in casa del Chievo. Infine, domenica 17 marzo alle 20:30, l'attesissima stracittadina contro l'Inter, diretta tv Sky, ovvero l'appuntamento che l'intera tifoseria milanista attende con trepidazione ed una piena e rinnovata speranza.