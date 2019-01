Ronaldo: «È stata dura, ma sono felice»

GEDDA - Cristiano Ronaldo è il match winner, un colpo di testa che ha beffato Donnarumma e regalato il primo trofeo del 2019 alla Juve, il suo primo trofeo in bianconero: «È stata dura - dice alla Rai a fine partita il 5 volte Pallone d'Oro -, c'era molto caldo. Comunque è andata bene: abbiamo creato molte occasioni, volevamo iniziare al meglio il 2019 e sono molto felice di aver vinto il primo trofeo con la Juve, segnando il gol decisivo. Il primo di 4 trofei? Pensiamo passo dopo passo, godiamoci questa coppa che era il nostro primo obiettivo. Continuiamo a lavorare e poi al resto ci pensiamo. Dedico il gol a tutti i tifosi della Juve e miei e alla mia famiglia. Ora si torna a lavorare perché la Serie A è lunga e poi c'è la Champions, l'obiettivo stagionale più importante».

Allegri e Ronaldo twittano le foto con la coppa

Massimiliano Allegri bacia la Supercoppa e concede il solito tweet notturno per celebrare il trionfo di Gedda. «Una Coppa che a volte ci era sfuggita per preparare al meglio le sfide di questo 2019! #juventus #supercoppa» scrive il tecnico bianconero. Tweet anche da Cristiano Ronaldo: «Contente pelo meu 1 troféu pela Juventus!! Trabalho feito!!!». «Contento per il mio primo trofeo con la Juve. Lavoro fatto».