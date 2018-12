Torna la Champions: Napoli e Inter a caccia degli ottavi

MILANO - In Champions League ultima chiamata per Napoli e Liverpool, impegnate in settimana nella giornata conclusiva della fase a gironi della massima competizione continentale. Il Napoli è primo nel gruppo C dopo cinque partite ma questo non basta ancora per staccare il biglietto degli ottavi di finale. La situazione attuale vede il Napoli primo con 9 punti davanti al Psg (8) e al Liverpool (6).

AZZURRI A LIVERPOOL - L'ultima giornata vedrà martedì Hamsik e compagni far visita al Liverpool ad Anfield (ore 21). Per il Psg il compito sarà sulla carta più semplice con la sfida a Belgrado contro la Stella Rossa. Per staccare il biglietto per gli ottavi di finale al Napoli basterà non perdere contro il Liverpool oppure uscire sconfitto con un gol di scarto segnando almeno un gol.

INTER VS PSV - L'Inter (7 punti come il Tottenham nel girone B) affronterà il Psv in casa martedì (ore 21). I nerazzurri passano se battono il PSV e il Tottenham non batte il Barcellona; pareggiano col PSV e il Tottenham perde a Barcellona.

JUVE E ROMA - Champions anche per Juve e Roma, già qualificate agli ottavi ed entrambe impegnate il 12 dicembre. La Roma contro il Viktoria Plzen in trasferta (ore 19), la Juve alle 21 in Svizzera contro lo Joung Boys.