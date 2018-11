Rossi: «Fuori dai dieci ma sono fiducioso»

VALENCIA - «Era una giornata impegnativa e completamente bagnata. In realtà è una buona cosa, perché sembra che il tempo sarà pessimo domenica, quindi dobbiamo capire quale gomma cercheremo di usare e anche il bilanciamento». Valentino Rossi commenta così le qualifiche del venerdì del MotoGp di Valencia.

«Questa mattina la pista era un po' più veloce perché c'era meno acqua, ma sfortunatamente non mi sentivo fantastico con la moto, non era una combinazione perfetta - continua - Ma abbiamo apportato alcune buone modifiche quindi nel pomeriggio ero più forte. E' un peccato non aver potuto migliorare il nostro tempo da questa mattina. Sono al di fuori della top-10, ma con un buon feeling e anche un buon ritmo, quindi alla fine non è così male».