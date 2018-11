SAN PAOLO - Lewis Hamilton ringrazia Esteban Ocon e vince il Gran Premio del Brasile aiutando il team Mercedes a conquistare il quinto titolo costruttori consecutivo. Rabbia e delusione per Max Verstappen che si deve accontentare della seconda piazza. L'olandese stava dominando la gara quando è accaduto l'impensabile: Esteban Ocon, che era appena stato doppiato dal pilota Red Bull, prova a riprendersi la posizione. Il numero 33 si gira e perde la leadership della gara ritrovandosi a fare i conti anche con il fondo della vettura danneggiato. Verstappen commenterà poi l'episodio definendo il pilota francese «un idiota che spera di non trovare nel Paddock». Da segnalare che Esteban Ocon ha ricevuto una penalità Stop&Go di 10 secondi per l'accaduto.

TERZO RAIKKONEN - In terza posizione troviamo il finlandese Kimi Raikkonen, autore di una gara solida, che conclude poco davanti a Daniel Ricciardo. Quinta piazza per l'altra Mercedes, quella di Valtteri Bottas, che ha accusato problemi di blistering. Solamente sesto il tedesco Sebastian Vettel che, dopo aver stallato all'inizio del giro di formazione, accusa problemi ad un sensore. Non chiaro se questo abbia influito o meno sulle prestazioni del pilota tedesco, costretto ad una sosta in più come Valtteri Bottas. Ottima gara anche per Charles Leclerc che conclude in settima posizione.

IL RISULTATO DELLA GARA