Aprilia, un altro GP senza luce

MOTEGI - La domenica di Aleix Espargaró non è iniziata bene a causa di una caduta alla curva sette nel corso del warm up che ha lasciato al pilota dolori al collo e una condizione non ottimale per disputare la gara. Sin dalla partenza Aleix ha dovuto anche misurarsi con un problema di grip all’anteriore che ne ha condizionato decisamente i primi giri fino a consigliargli il rientro al box nel corso della settima tornata.

Scott Redding ha concluso portando al traguardo l’unica RS-GP nella gara giapponese. L’inglese ha concluso in diciannovesima posizione mancando quindi la zona punti malgrado una buona partenza che, nelle prime battute della gara, lo aveva posto in lotta per un buon piazzamento.

ALEIX ESPARGARÒ - «Quanto successo oggi è stato strano. Fin dall'inizio mi è comparso l'allarme a cruscotto per pressione e temperatura della gomma anteriore, che sono andate a livelli anomali. Era impossibile guidare, la ruota si bloccava in frenata anche da dritto e sono stato costretto al ritiro. Non è stato un weekend facile per noi, dobbiamo analizzare bene la situazione per comprendere cosa è successo».

SCOTT REDDING - «Credo di aver fatto la migliore partenza della stagione. Ho recuperato molte posizioni e nei primi giri mi sentivo bene. Il grip era buono, ero nel gruppo e riuscivo a tenere il passo. A un certo punto la gomma anteriore ha iniziato a muoversi. Ho scelto la morbida perché la media non era utilizzabile, l’ho provata anche nel warm up senza risultati. Stavo gestendo la cosa abbastanza bene ma poi ho iniziato a perdere aderenza al posteriore e mi sono dovuto accontentare di finire la gara».