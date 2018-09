Fiorentina-Spal 3-0 nell'anticipo

FIRENZE - Fiorentina travolgente sulla Spal nel terzo anticipo della quinta giornata del campionato di serie A. La viola ha travolto la Spal con i gol di Pjaca, Milenkovic e Chiesa. Al 18' la sblocca Pjaca su erroraccio di Fares che svirgola il rinvio permettendo a Pjaca di scaricare il sinistro oltre Gomis. Al 28' il raddoppio si Milenkovic di testa su uscita sbagliata di Gomis, Al 56' arriva il terzo gol di Chiesa su assist di Pjaca. La Fiorentina sale così momentaneamente a 10 punti in classifica al secondo posto.

Parma-Cagliari 2-0 e secondo successo di fila per i ducali

Secondo successo consecutivo per il Parma nell'anticipo della quinta giornata di serie A. Il 2-0 al Cagliari (Inglese e Gervinho, un gol per tempo) è netto, anzi gli emiliani mancano un paio di volte il tris, mentre il Cagliari fa solo una volta il solletico a Sepe. Il Parma passa in vantaggio al 20' con Roberto Inglese. La punta, sola davanti a Cragno supera il portiere dopo un rimpallo. Il raddoppio al 47' ad opera di Gervinho che parte palla al piede dalla sua metà campo, supera tre avversari e con un diagonale batte Cragno.