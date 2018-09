Marquez: «Lavorato bene con gomma posteriore»

ARAGON - Marc Marquez è soddisfatto del suo venerdì di prove libere ad Aragon. Il campione del mondo e leader incontrastato della classifica della MotoGP, infatti ha firmato il miglior tempo di giornata con la sua Hrc Honda.

«Oggi abbiamo lavorato abbastanza bene e migliorato molto dalla mattina al pomeriggio, soprattutto con la gomma posteriore. Era il nostro primo giorno in pista in questa stagione e abbiamo dovuto regolare l'impostazione della moto e dell'elettronica. Dobbiamo anche continuare a lavorare in questo modo domani. Alla fine di FP2 tutti hanno montato una nuova gomma posteriore, anche noi. Questo è stato forse il primo venerdì che l'abbiamo fatto quest'anno!», spiega Marquez.