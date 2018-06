Milan: ecco le nuove maglie Puma

MILANO - Ancora pochi giorni e poi saranno ufficialmente in vendita le nuove maglie del Milan griffate Puma. Il 30 giugno scade il vecchio accordo con il vecchio sponsor tecnico Adidas, dopodichè le nuove divise, svelate in anteprima dal portale footyheadlines.com saranno a disposizione per i milioni di tifosi rossoneri.

Il retro della prima maglia rossonera (footyheadlines.com)

La seconda divisa bianca (footyheadlines.com)