MILANO - Appena andata in archivio la stagione 2017-2018, ecco che inizia a stilarsi il programma di quella 2018-2019, con le prime date ufficiali che fanno sentire già odore di campionato. Primo appuntamento, come di consuetudine, sarà con la Supercoppa Italiana, primo trofeo in palio che apre l'annata e che mette di fronte la squadra vincitrice dello scudetto e quella che ha conquistato la Coppa Italia. Supercoppa che metterà di fronte la Juventus (che ha vinto entrambe le competizioni) ed il Milan (finalista di Coppa Italia contro i bianconeri), riedizione dell'edizione del 2016 quando a vincere furono i rossoneri che in Qatar si imposero dopo i calci di rigore e l'1-1 dei tempi regolamentari e supplementari.

Data e sede

Di ufficiale c'è la data: Juventus-Milan si giocherà domenica 12 agosto, mentre c'è ancora incertezza circa la sede che ospiterà la gara. C'è l'ipotesi italiana (preferita dai due club e dai loro rispettivi tifosi) che vorrebbe dire giocare nuovamente a Roma, replicando in tutto e per tutto la finale di Coppa Italia dello scorso 9 maggio, quindi ci sono varie soluzioni estere: la prima è ancora Doha, in Qatar, dove Juve e MIlan sono state ospitate, come detto, a dicembre 2016, ma in corsa ci sono anche un paio di città cinesi ed una statunitense, scelte per cui spinge la Lega Calcio che ne avrebbe un ritorno economico. Quel che è certo, nel frattempo, è che la nuova stagione comincerà molto prima di quanto non si pensi: calciomercato, mondiali, calendari della serie A, insomma chiudete gli occhi e sarà già campionato.