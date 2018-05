Milan: prime polemiche dei tifosi sulla nuova maglia

MILANO - La stagione 2017-2018 deve ancora terminare, il Milan è in corsa in campionato dove lotta per raggiungere il sesto posto e in Coppa Italia con la finale contro la Juventus da giocare a Roma il 9 maggio. Eppure i tifosi sono già proiettati al prossimo anno, un po' pensando al calciomercato che rinforzi l'organico rossonero ed un po' buttando un occhio alle nuove maglie con cui la formazione milanista scenderà in campo nell'annata ventura e che per la prima volta sarà griffata dal marchio Puma dopo il ventennio targato Adidas che ha raccolto anche diversi dissensi sui disegni ed i colori scelti dallo storico marchio tedesco.

Colori

In rete nelle ultime settimane sono uscite le prime anticipazioni circa il trio di mute che il Milan indosserà dal prossimo agosto e che, nonostante manchi ancora il supporto dell'ufficialità, hanno fatto il giro del web scatenando pure non poche discussioni fra i sostenitori rossoneri. Scorrendo i social network, infatti, si nota come la prima tenuta raccolga diverse approvazioni, essendo anche molto simile a quella attuale, apprezzatissima dal popolo milanista, con righe rossonere di egual misura e continue anche sul retro della maglia; i calzoncini ed i calzettoni torneranno probabilmente neri a differenza di quest'anno.

Discussioni

Le polemiche, invece, stanno sorgendo sulla maglietta da trasferta che sarà come di consueto bianca ma, contrariamente a quanto apparso all'inizio, dovrebbe avere una striscia nera sul petto che prosegue anche sulla parte anteriore delle spalle e senza contorni rossoneri. I tifosi dell'Inter hanno già ironizzato parlando di gemellaggio Milan-Juventus coi rossoneri in maglia bianconera, mentre gli appassionati milanisti si sono notevolmente risentiti per la mancanza dei colori sociali su quella che verrà spesso usata come tenuta da trasferta il prossimo anno. In attesa di vedere e valutare il terzo completo, insomma, il popolo del Diavolo sembra soddisfatto a metà del primo lavoro della Puma per il club rossonero. Ancora qualche altra settimana e sarà tutto nero su rosso...o almeno così si spera.