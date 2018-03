In anteprima le 3 nuove possibili divise del Milan

MILANO - C'è grande curiosità all'interno dell'universo rossonero per scoprire le caratteristiche della nuova divise del Milan per la stagione 2018-19. Dopo anni di partnership con Adidas, infatti, il club di via Aldo Rossi ha annunciato dal 1 luglio 2018 un accordo con il nuovo sponsor tecnico Puma. Ecco come potrebbero essere le tre nuove maglie che Bonucci e compagni indosseranno nella prossima stagione secondo l'anticipazione di MilanDigital.

La divisa da trasferta bianca con banda orizzontale rossonera (@MilanDigital)