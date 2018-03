ROMA - Alla finale di Coppa Italia manca oltre un mese, ma i tifosi di Juventus e Milan sono già in fibrillazione, i bianconeri per vincere la competizione nazionale per la quarta volta consecutiva (record assoluto in Italia), i rossoneri per riconquistare una manifestazione che manca dal lontano 2003 e che avrebbe il sapore della rivincita dopo il ko proprio con la Juve di due anni fa. La sfida si giocherà allo stadio Olimpico di Roma in finale unica come accade ormai da dieci anni e l'assalto ai tagliandi è già partito con le tifoserie già pronte alle file nei punti vendita e al clic online più veloce per non restare fuori dalla corsa al biglietto.

Comunicato ufficiale

Manca oltre un mese alla finale, ma il momento di acquistare il biglietto è proprio questo, poichè la Lega Calcio ha diramato il comunicato ufficiale sulla vendita dei tagliandi. Occhio, dunque, perchè chiunque voglia essere allo stadio Olimpico la sera del 9 maggio deve affrettarsi per non restare escluso: intanto il pro forma, ovvero la scelta di chi giocherà "in casa", sorteggio che ha premiato la Juventus; stadio diviso invece equamente fra bianconeri e rossoneri: alla Juve saranno destinate la curva e i distinti sud e la Tribuna Monte Mario, al Milan l'intero settore nord e la Tribuna Tevere.

Costi e prezzi

Di seguito, ecco la nota ufficiale della Lega su come e quando acquistare i biglietti:

TRIBUNA [Monte Mario e Tevere]: € 130.00

DISTINTI: € 50.00

CURVE: € 35.00

NON DEAMBULANTI E INVALIDI AL 100% CON ACCOMPAGNATORE: € 50.00

INVALIDI DI GUERRA: gratuito

Tutti i titoli di accesso sono non cedibili. I biglietti saranno posti in vendita a partire dalle ore 12.00 di lunedì 26 marzo 2018. La vendita sarà divisa in tre fasi: una prima fase, in prelazione agli abbonati; una seconda in prelazione ai tifosi delle due squadre aderenti alle diverse iniziative di fidelizzazione; una terza, in vendita libera, per i biglietti che dovessero residuare dopo le prime due fasi.

Nello specifico:

- Dalle ore 12.00 del 26 marzo 2018, in prelazione agli abbonati delle due Società.

Gli abbonati di Juventus e Milan potranno acquistar e i biglietti su tutta la rete vendita LisTicket abilitata alla vendita di biglietti per eventi calcistici, indicata sul sito www.listicket.com, presentando il titolo digitale su cui è caricato l’abbonamento e il relativo segnaposto, oppure attraverso il call center o tramite web. I titoli di ingresso saranno caricati su supporto digitale con rilascio contestuale del segnaposto oppure rilasciati in modalità print@home. Eventuali punti speciali abilitati alla vendita saranno indicati sul sito ufficiale delle società (www.juventus.come www.acmilan.com).

- Dalle ore 12.00 del 29 marzo 2018, in prelazione anche a:

i sostenitori della Juventus in possesso della carta ‘J1897’, che potranno acquistare i biglietti su tutta la rete vendita LisTicket abilitata alla vendita di biglietti per eventi calcistici, indicata sul sito www.listicket.com, oppure attraverso il call center o tramite web.

- Dalle ore 12.00 del 30 marzo 2018, in prelazione anche a:

i sostenitori della Juventus in possesso della carta ‘Black&White’, che potranno acquistare i biglietti su tutta la rete vendita LisTicket abilitata alla vendita di biglietti per eventi calcistici, indicata sul sito www.listicket.com, oppure attraverso il call center o tramite web.

- Dalle ore 12.00 del 3 aprile 2018 in vendita riservata anche a:

i sostenitori della Juventus in possesso della carta ‘Stadium Member/TDT Juventus’ e i sostenitori del Milan in possesso della carta «CuoreRossonero», che potranno acquistare i biglietti su tutta la rete vendita LisTicket abilitata alla vendita di biglietti per eventi calcistici, indicata sul sito www.listicket.com, oppure attraverso il call center o tramite web. I titoli di ingresso, saranno caricati su supporto digitale con rilascio contestuale del segnaposto oppure rilasciati in modalità print@home. Eventuali punti speciali abilitati alla vendita saranno indicati sul sito ufficiale delle società (www.juventus.com e www.acmilan.com ).

- Dalle ore 12.00 dell’11 aprile 2018 - eventuale inizio della fase di vendita ‘libera’ dei biglietti residui, con modalità che verranno comunicate in seguito.

Per il rilascio dei biglietti in modalità digitale è prevista l’abilitazione della vendita dei titoli online sul sito www.listicket.com e su rete terrestre (oltre 1.000 punti vendita, consultabili sul sito www.listicket.com alla sezione «punti vendita LisTicket», voce CALCIO OSPITI).

Per il rilascio dei biglietti in modalità cartacea è prevista l’abilitazione della vendita dei titoli su rete terrestre, con la copertura di tutte le provincie (consultabili sul sito www.listicket.com alla sezione «punti vendita LisTicket», voce BIGLIETTERIA FINALE TIM CUP 2018). Per ulteriori informazioni sarà possibile telefonare al numero 892.101 o consultare i siti: www.listicket.com, www.legaseriea.it, www.juventus.com e www.acmilan.com.