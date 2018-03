MILANO - Riempiamo San Siro. E' questa l'iniziativa del Milan per gremire l'impianto milanese domenica pomeriggio per la partita contro il Chievo (inizio ore 15) che potrebbe permettere ai rossoneri di rosicchiare ancora qualche punto alle rivali nella corsa al quarto posto, incrementando ancora il grande lavoro di Gennaro Gattuso che da quando si è preso la panchina milanista ha sbagliato poco o nulla rivitalizzando la squadra dal punto di vista tattico, fisico e mentale. Il Milan per sperare ancora nella qualificazione alla prossima Coppa dei Campioni non può far altro che vincere, vincere ancora e vincere sempre, o quasi; i punti persi nel girone d'andata sono talmente tanti che i rossoneri non hanno più margini di errore, devono vincere ed augurarsi che chi è davanti perda colpi.

Stadio pieno

E quale soluzione si può trovare per aiutare i ragazzi di Gattuso? Certamente far trovare agli avversari un San Siro pieno ed urlante potrebbe agevolare in alcune occasioni Bonucci e compagni, facendo sentir loro calore e passione, intimidendo un po' le formazioni ospitate. Per Milan-Chievo, il club milanista ha deciso di optare per un'agevolazione verso i più piccoli che, accompagnati dai genitori, potranno garantire un San Siro con tanti posti occupati: per gli under 12 (ovvero i nati dal 1 gennaio 2006) il biglietto domenica costerà appena 10 euro nei settori Laterale Rosso e Primo Anello Arancio (tagliandi che di solito sfiorano i 200 euro), mentre per gli under 7 assistere a Milan-Chievo costerà appena 1 euro. C'è una squadra da aiutare e da spingere verso nuovi successi e domenica a San Siro ci sarà bisogno anche dell'entusiasmo dei più piccini.