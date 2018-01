Milan-Lazio di Tim Cup, caccia al biglietto: ecco tutte le info

MILANO - La grande attesa per quello che potrebbe diventare un appuntamento cruciale della stagione sta per finire. Milan e Lazio si troveranno presto di fronte, in un doppio confronto dal sapore della sfida all’Ok Corral, per contendersi un posto prestigioso nella finale di Coppa Italia Tim Cup che si disputerà all’Olimpico il prossimo 9 maggio. L’andata si disputerà nello stadio di casa per i rossoneri e sarà sicuramente l’ultimo match a San Siro del Milan in questa competizione. Come annunciato da un comunicato sul sito ufficiale del club, è partita la vendita dei preziosi tagliandi.

Il comunicato

«Ci siamo: da venerdì 19, alle 12.00, tutti i nostri tifosi potranno acquistare i biglietti per Milan-Lazio di TIM Cup, andata della Semifinale fissata per mercoledì 31 gennaio a San Siro. Sarà l'ultima sfida che la squadra giocherà in casa in questa competizione, motivo in più per esserci per concludere al meglio il mese. Per raggiungere una finale ci vogliono tanti fattori: forza, coraggio, cuore, unione, sostegno. Se il verdetto lo darà il campo, una spinta decisiva potrà arrivare dal popolo rossonero: riempite lo stadio, tirate fuori la voce e vinciamo insieme! #weareateam

La vendita libera si è già aperta! Scopri il listino prezzi e assicurati il tuo posto a San Siro. Trovi già i biglietti online con il servizio e-ticketing; presso gli sportelli di Casa Milan; presso le filiali BPM; oppure in qualsiasi punto TicketOne su territorio nazionale.

Si raccomanda di acquistare i biglietti soltanto presso i canali di vendita autorizzati. Il Milan non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati su siti web non autorizzati. Per evitare file, è vivamente consigliato acquistare i biglietti online (anche il giorno stesso della partita) con il servizio e-ticketing, oppure recarsi per tempo presso le casse dello stadio».