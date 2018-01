Un anno di serie A: Milan primo solo in una classifica del 2017

MILANO - Punti fatti, gol segnati, tiri totali pali colpiti, possesso palla, per quanto le classifiche di squadra; parate, gol fatti, cross, palle recuperate, dribbling riusciti, falli subiti, per ciò che concerne le graduatorie individuali. L’anno solare è finito ed è tempo di statistiche, numeri che lasciano il tempo che trovano perchè non regalano alcun trofeo ai diretti interessati, ma che comunque danno l’idea di ciò che è stato il processo di crescita - o di decrescita - di club e calciatori.

Lo «scudetto» del 2017 va al Napoli di Maurizio Sarri che chiude l’anno con 99 punti, davanti alla Juventus con 96, la Roma 88, la Lazio e l’Inter a 73, l’Atalanta 67, la Fiorentina 60 e finalmente il bistrattato Milan della coppia Montella-Gattuso con appena 55 punti, appaiato alla Sampdoria e davanti al Sassuolo con 50. Un risultato talmente misero che fa venire voglia di cambiare argomento e passare oltre.

Ciro bomber

Anche perchè in tutte le altre graduatorie sono sempre altri colori a spiccare: l’azzurro del Napoli per i gol fatti (96) e per il possesso palla (63,06%), il giallorosso della Roma per il pali colpiti (29) e per i tiri totali (693), e poi ancora il biancoceleste di Ciro Immobile, capocannoniere dell’anno con 30 gol, il nerazzurro interista di Candreva, primo nei cross, e Skriniar, in cima alla graduatoria per le palle rubate, il granata di Belotti per i falli subiti e ancora il nerazzurro, stavolta atalantino, del Papu Gomez per i dribbling riusciti. L’unico rossonero a vedere quanto meno il podio è Gigio Donnarumma, secondo nella classifica delle parate con 135, dietro solo a Cordaz del Crotone con 144.

12 cartellini rossi

In una graduatoria però il Milan eccelle e alla fine del 2017 può strappare il primato a tutte le avversarie della serie A. È quello delle espulsioni, lì i rossoneri vincono facile. Ben 12 i cartellini rossi rimediati da Paletta e compagni nel corso dell’anno appena concluso, un trionfo - in negativo - considerando che il Bologna, che segue a ruota, ne ha collezionate appena 8. Un terzo in meno di quelle rimediate dal Milan.

In via Aldo Rossi è arrivato il momento di dare una sterzata netta: già è poco lusinghiero non trovare milanisti in nessuna graduatoria, conquistare poi il primato meno ambito di tutta la serie A è un traguardo inaccettabile.