Andrè Silva: il raccomandato del gol che segna come Inzaghi

MILANO - Cos’è che accomuna Ricardo Izecson dos Santos Leite, detto Kakà, e Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, meglio noto come Cristiano Ronaldo? Indiscutibilmente una quantità industriale di Palloni d’Oro (1 per il brasiliano, 4 per il portoghese) vinti tra il 2007 ed oggi, negli anni in cui Lionel Messi ha deciso di tirare il fiato. Ma non solo. I due formidabili attaccanti, compagni di squadra per qualche anno con la maglia del Real Madrid, sono entrambi fan di un calciatore tanto caro ai tifosi rossoneri, il centravanti del Milan e della nazionale portoghese André Silva.

Del rapporto di reciproca stima e condivisione tra i due lusitani sappiamo praticamente tutto, fin da quando agli albori dell’estate AS9 si presentò al pubblico italiano con il famoso slogan "Mi manda Ronaldo" e la frase rassicurante rilasciata a chi gli chiedeva di descriversi: «CR7 è sicuro che segnerò tanti gol qui da voi».

Capocannoniere

Un vaticinio che ancora non si realizza appieno, almeno per quanto riguarda il campionato italiano. In Europa invece tutto funziona a meraviglia. Con le due reti segnate ieri sera al modesto Austria Vienna, Andrè Silva ha toccato le 6 reti nella competizione, a cui aggiungerne altre due siglate durante i turni preliminari. Un totale di 8 reti che ne fanno il calciatore più prolifico del Milan in stagione e il capocannoniere di Europa League. Alla faccia di chi continua a etichettarlo come un bluff, o addirittura come una figurina.

Come Inzaghi

Il primo dei due gol firmati da AS9 contro gli austriaci ha ricordato ai tanti milanisti nostalgici la rete segnata da Inzaghi nella finale di Champions League ad Atene contro il Liverpool, quando Superpippo si avventò sulla punizione di Pirlo spiazzando Reina e regalando il vantaggio ai rossoneri. Ieri Andrè Silva ha avuto la stessa prontezza, facendosi trovare sulla traiettoria del calcio piazzato di Ricardo Rodriguez, stoppare e calciare in rete alle spalle del malcapitato portiere Pentz.

Un capolavoro di coordinazione talento e fiuto del gol che deve aver fatto venire i lucciconi a Kakà presente in tribuna a San Siro, tanto da fargli ammettere: «André Silva mi piace tantissimo. E' un giocatore molto bravo, ha un gran futuro e stasera l’ha dimostrato segnando due bei gol. Lui è uno di quelli che avrebbe potuto far parte anche del Milan dei nostri tempi».

Certo, uno che segna come Inzaghi avrebbe potuto tranquillamente giocare al suo posto.