Tra Milan e Juve una sfida in più: ma qui i rossoneri sono in vantaggio

MILANO - Quando si tratta di tifosi sparsi in giro per il mondo il Milan non si batte. Da questo punto di vista ancora non c’è partita tra quello che è rimasto fino a qualche anno fa il club più titolato al mondo e il resto delle contendenti sul suolo italico. Secondo uno studio sull’appeal della Serie A all’estero realizzato da Nielsen Sport per Infront, advisor della Lega, in occasione del processo di assegnazione dei diritti tv internazionali del campionato italiano per il triennio 2018-2021, è ancora il Milan a poter vantare il maggior numero di tifosi all’estero: ben 47 milioni di supporter/simpatizzanti.

Il ventennio berlusconiano

Merito naturalmente degli infiniti successi dei primi vent’anni di epopea berlusconiana, quelli durante i quali i rossoneri vincevano a qualsiasi latitudine, contro tutto e contro tutti, guadagnandosi stima, affetto e passione incondizionata ad ogni angolo del pianeta. Ecco perchè, malgrado l’ultimo quinquennio di oscurantismo pressochè totale, condito addirittura dagli ultimi 3 anni senza coppe, è ancora il Milan la squadra italiana con il maggior numero di tifosi sparsi per il mondo.

L’Inter terza

Sulla piazza d’onore, a distanza però siderale dai rossoneri, c’è stabile la Juventus, avversaria del Milan nel big match in programma a San Siro domani sera, con 23 milioni di supporter/simpatizzanti, praticamente la metà esatta dei fans milanisti. Al terzo posto sguazza placidamente l’Inter con la miseria - se raffrontata alla potenza rossenera - di 14 milioni di tifosi fuori dai confini nazionali.