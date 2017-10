Juventus, Allegri: “Vi spiego la differenza tra giocar bene e vincere”

TORINO - La vittoria contro lo Sporting Lisbona avvicina notevolmente la Juventus alla qualificazione agli ottavi di finale di Coppa dei Campioni, il punto minimo da cui partire per i vice campioni d’Europa in carica. Oltretutto, la gara è stata spigolosa ed il successo tutt’altro che agevole, ottenuto grazie alla prodezza di Pjanic su punizione e al solito guizzo di Mario Mandzukic, l’uomo che quando serve risponde sempre presente. Eppure non tutti sono rimasti soddisfatti dalla prestazione juventina contro i portoghesi, anzi, le critiche al gioco della Juve non sono mancate nel post partita, tanto da far rispondere con piglio ad un Massimiliano Allegri comunque soddisfatto per i tre punti: «Abbiamo vinto e siamo più vicini al passaggio del turno - afferma il tecnico toscano - anche se certamente è un momento in cui siamo poco brillanti, c’erano e ci sono anche calciatori al momento infortunati o non al meglio della condizione, o reduci da impegni con le nazionali. Alcuni, come ad esempio Higuain, hanno giocato benissimo, ma quello che mi premeva di più era vincere, in questo momento dobbiamo pensare a questo, soffrendo e lottando, ma portando a casa i tre punti». Per lo spettacolo, insomma, ripassare più avanti.