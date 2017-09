Juventus: distrazione muscolare per Pjanic, almeno 15 giorni di stop

TORINO - Miralem Pjanic tiene in ansia la Juventus dopo l’infortunio nel pre partita con l’Olympiakos che ha impedito al centrocampista bosniaco di scendere in campo contro i campioni di Grecia. Oggi l’ex romanista si è sottoposto a specifici esami che hanno evidenziato una distrazione muscolare al quadricipite femorale della coscia destra, lesione di apparente lieve-media entità e per la quale saranno necessari ulteriori accertamenti ancora più specifici, soprattutto per avere idee più chiare circa i tempi di recupero, al momento piuttosto incerti. Certamente, però, Pjanic sarà costretto a saltare Atalanta-Juventus di domenica sera e anche a disertare la convocazione con la sua nazionale, mentre più complicato appare dire ora se ci sarà per Juventus-Lazio di sabato 14 ottobre, anche se filtra ottimismo a riguardo. E' stato lo stesso Pjanic, infatti, a fornire parziali rassicurazioni: "Spero e confido in un recupero breve", ha detto con un sorriso tirato. Senza il bosniaco, Massimiliano Allegri potrà così schierare con maggiore continuità Rodrigo Bentancur, anche con l’Olympiakos fra i migliori; il giovanissimo regista uruguaiano aveva già ben impressionato contro Barcellona e Fiorentina, confermandosi anche contro la formazione ellenica. Assieme alla sostanza e ai muscoli di Matuidi, Bentancur forma un’ottima e solida coppia centrale di centrocampo, l’ideale per non far rimpiangere le assenze di Khedira e ora di Pjanic.