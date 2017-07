Domani i calendari della serie A Tim 2017-18

MILANO - Domani prende ufficialmente il via la nuova stagione calcistica 2017-18 con l’elaborazione del calendario della Serie A Tim. C’è grande attesa naturalmente per un appuntamento che, a poco più di 20 giorni dall’inizio del torneo, già definisce i contorni di quello che potrebbe essere un approccio più o meno morbido delle varie squadre. Nel frattempo la Lega Calcio ha diramato un comunicato che chiarisce quali sono i criteri e i vincoli che saranno rispettati nella compilazione del calendario.

Esordio in trasferta

Per quanto riguarda il Milan, per la regola dell’alternanza tra partite in casa e in trasferta rispetto alla stagione precedente, partirà lontano dalle mura amiche di San Siro il prossimo 20 agosto. Ed è già possibile stabilire fin d’ora quali squadre potranno essere messe di fronte ai rossoneri di Montella. Per le varie disposizioni varate dalla Lega, sono già escluse in partenza Genoa, Chievo Verona e Roma che partiranno per forza in trasferta per la stessa regola che riguarda il Milan; esclusa anche l'Inter, perchè nessun derby è previsto già alla prima giornata; tolte anche Torino e Fiorentina, avversarie dei rossoneri alla prima giornata nei due precedenti campionati; escluso anche il Napoli perchè - come il Milan - impegnato nel preliminare di Champions League; e per finire Spal e Cagliari per indisponibilità dei rispettivi stadi.



Possibile Juve-Milan

Restano quindi solo 10 possibili avversarie per i ragazzi di Montella. Una tra queste squadre ospiterà i rossoneri nella prima giornata di campionato, in programma il 20 agosto: Atalanta, Benevento, Bologna, Crotone, Hellas Verona, Juventus, Lazio, Sampdoria, Sassuolo e Udinese.

Si, avete letto bene, nel ventaglio dei possibili esordi stagionali, per il Milan c’è anche la trasferta sul campo dei campioni d’Italia con immediato confronto tra Bonucci e i suoi ex tifosi. Chissà se i diretti interessati si augurano la partenza col botto. Intanto allacciamo le cinture di sicurezza, il campionato di serie A sta per partire.