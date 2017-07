Belotti ha deciso: o Milan o Torino

TORINO - Pochi giorni ancora e il futuro di Andrea Belotti sarà svelato. Il centravanti del Torino sembrava intenzionato a rimanere alla corte di Cairo e Mihajlovic almeno per un’altra stagione, ma l’improvviso e deciso reinserimento del Milan nella corsa all’attaccante bergamasco ha sconvolto le carte in tavola, nonostante i rossoneri siano ben lontani dalla cifra di 100 milioni di euro che, come una taglia, pende sul collo di Belotti, potendo però contare sull’assoluto e totale gradimento del calciatore. Montella spinge per avere l’attaccante torinista, Urbano Cairo ha respinto l’offensiva rossonera di 40 milioni più Niang e Paletta, e ne chiede almeno 60 più i due calciatori; il Milan alzerà la sua offerta almeno di 10 milioni, sperando di convincere il presidente granata, dopodiché la palla passerà a Belotti, il quale sembra aver ormai già deciso: o andrà al Milan o rimarrà volentieri al Torino, respingendo qualsiasi altra offerta proveniente dall’estero, anche di fronte al pagamento della clausola. L’impressione è che siamo davvero ad un passo dalla soluzione del mistero.