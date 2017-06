Suso-Milan: un futuro ancora tutto da scrivere

MILANO - Tanti acquisti, tante trattative ancora in atto e la questione legata al rinnovo di Donnarumma: questo l’intenso mese di giugno a casa Milan. Ora per Marco Fassone ci si mette un grattacapo in più, stavolta riguardante lo spagnolo Suso, uno degli intoccabili della formazione di Vincenzo Montella, ancora alle prese con un rinnovo contrattuale che non vuole arrivare. Secondo Alfredo Pedullà, noto giornalista esperto di calciomercato, la situazione si sta lentamente complicando, perché il Milan continua ad offrire a Suso un prolungamento a 2 milioni di euro annui, mentre il calciatore ne gradirebbe mezzo in più (2,5 milioni). Una distanza minima ma ancora esistente, una minuscola crepa che in molti vorrebbero allargare: in Italia ci sono Napoli e Roma molto interessate all’ex Liverpool, in Inghilterra ecco farsi avanti il Tottenham che regalerebbe molto volentieri Suso al tecnico Pochettino; la situazione è al momento poco preoccupante, ma col passare del tempo il Milan rischierebbe un secondo caso Donnarumma che, a questo punto, la dirigenza rossonera eviterebbe assai volentieri.