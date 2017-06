Ombre cinesi sul Milan

MILANO - Si continua a lavorare strenuamente in Casa Milan per cercare di dare una fisionomia ben precisa alla squadra prima dell’inizio della stagione che dovrebbe riconsegnare la Champions League alla squadra rossonera. Ma le ombre non mancano: oltre a quelle legate al mercato (Donnarumma in primis, ma anche Bacca etc. etc.), nella giornata di ieri ci ha pensato il Financial Times ad inquietare i sonni dei dirigenti e dei tifosi milanisti. Il principale giornale economico-finanziario del Regno Unito ed uno dei più antichi, autorevoli e letti del mondo, ha diffuso una notizia secondo cui l’autorità cinese di controllo sul credito ha chiesto alle banche di verificare la loro esposizione verso cinque grandi imprese che hanno effettuato acquisizioni all’estero.

Tra queste ci sarebbe anche la Zhejiang Rossoneri Investment, costituita ma poi non utilizzata per l’acquisizione del Milan. Sotto verifica, insinua il Financial Times, i prestiti effettuati da China Huarong al neo presidente del Milan Li Yonghong.