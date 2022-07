Colesterolo cattivo, nuova direttiva sui prodotti con monacolina

Anche gli integratori a base di sostanze naturali possono avere effetti collaterali e vanno assunti con prudenza. A ribadirlo è la recente circolare emessa dal ministero della Salute che mette fuori commercio tutti i supplementi alimentari utilizzati per ridurre i valori del colesterolo contenenti dosi di monacolina uguali o superiori a 3 milligrammi per dose.

«Sebbene gli effetti avversi associati alla monacolina non differiscano da quelli associati ad altre statine, la facile reperibilità senza prescrizione medica e spesso anche nei supermercati degli integratori a base di questa sostanza hanno favorito un uso improprio e sovradosaggi da cure fai-da-te, tanto da portare l'Unione Europea, e di conseguenza l'Italia, a decidere di limitarne il dosaggio nei prodotti», spiega Vincenzo De Geronimo, Coordinatore Commissione Farmaci AME (Associazione Medici Endocrinologi).

«Naturale» non è sempre sinonimo di «buono»

La monacolina K è ottenuta dal riso rosso ed è nota come la 'statina naturale'. Il processo naturale di fermentazione del comune riso rosso da cucina dietro la produzione di questa molecola la ha fatta apparire a lungo tempo come innocua. Ma è importante ricordare che l'origine non è sinonimo di mancanza di effetti potenzialmente dannosi. Un prodotto naturale può essere allo stesso modo tossico e dannoso di uno farmaco chimico ed è piuttosto la sua quantità a essere indice di eventuali criticità.

NO alle cure fai-da-te

«Prodotti che non necessitano di prescrizione medica, come gli integratori, o di origine naturale sono troppo spesso sottovalutati e protagonisti di cure fai-da-te che possono nascondere pericoli per la salute», aggiunge l'esperto. Per questo, perla cura del colesterolo, così come per altre patologie, AME ribadisce l'importanza di monitorare oltre agli effetti, anche la purezza delle sostanze che introduciamo nel nostro organismo e le modalità di eliminazione delle stesse. La decisione del Ministero della Salute. La nuova direttiva ministeriale, accogliendo quanto riportato nel regolamento comunitario 2022/860 del 1/6/2022sugli effetti collaterali riscontrati negli studi oggetto della rivalutazione di sicurezza ed efficacia della monacolina, si configura allora come una misura necessaria per contrastare questo utilizzo. In linea con quanto stabilito dal regolamento comunitario, la direttiva inserisce inoltre la revisione delle etichette che devono ora specificare la quantità di monacoline di ogni singola dose, raccomandare di non superare il quantitativo di 3 mg al giorno, e riportare altre avvertenze per un corretto e sicuro consumo del prodotto.

Niente panico per chi ha assunto la monacolina fino ad oggi

«La circolare ministeriale, sebbene vieti fin da subito la vendita dei prodotti con dosi di monacolina superiori a quelli indicati senza possibilità per le farmacie di finire le scorte, non è il risultato di un ritiro immediato legato ad un evento avverso ma segna piuttosto uno spartiacque dopo anni di studi e revisioni che vuole porre un freno a un uso scorretto e ridurre i rischi legati a questo», sottolinea ancora De Geronimo esortando a non creare allarmismo ma aumentare l'informazione sui supplementi alimentari in crescente uso.

«Quindi - continua l'endocrinologo - coloro che ne stavano già facendo uso e non hanno avuto alcun effetto avverso possono eventualmente e in serenità finire la loro scatola, ma ovviamente a tutti è consigliato di rivolgersi al proprio medico o allo specialista con il quale si è avviato il trattamento per la gestione del colesterolo alto, che ricordiamo essere tra i principali fattori di rischio per le patologie cardiovascolari».

Il messaggio degli endocrinologi AME è quindi di cautela. 'No all'autogestione delle cure', dunque, anche se si tratta di integratori e prodotti naturali. «Qualunque intervento sulla salute deve essere guidato dagli esperti. Ogni sostanza, anche quelle naturali possono essere tossiche, cancerogene e dannose. Spesso tutto risiede nelle quantità», conclude il medico.