Diciamo la verità: ogni volta che viene lanciata una nuova moda, in realtà si tratta di qualcosa di riciclato. A volte sono metodi antichi, altri i classici rimedi della nonna, fatto sta che non ci inventiamo mai niente di nuovo. Al massimo creiamo versioni rivedute e corrette. Non per questo, tuttavia, sono poco efficaci. Anzi. Il Moon Milk forse gode di tanta fama proprio perché funziona davvero. Ecco di cosa si tratta.

Il latte di luna

Il suo nome è essenziale e persino poetico: ricorda proprio un tradizionale rimedio serale. Si tratta di una sorta di tisana, nel senso che è una bevanda naturale e curativa. Anziché un infuso di erbe in acqua, però, si utilizza il latte vaccino. Rigorosamente quello vaccino perché studi scientifici hanno rilevato sostanze in esso contenute che rilassano alla stregua delle benzodiazepine. Il merito sarebbe dovuto all’elevato contenuto di melatonina e triptofano, secondo quanto dichiarato dagli scienziati dell’Uimyung Research Institute for Neuroscience della Corea del Sud.

Un mix di ingredienti salutari

Ovviamente non si tratta solo di bere un po’ di latte (rigorosamente caldo) la sera, ma di aggiungere ingredienti che possano potenziare l’effetto calmante della bevanda naturale. Il risultato finale, infatti, è una soluzione che possiede un effetto sedativo, calmante e persino digestivo.

Usato anche in ayurveda

Come accennato, non abbiamo imparato niente di nuovo. Il latte preparato in un determinato modo esisteva già migliaia di anni fa. Esso, infatti, proviene dall’antichissima sapienza della medicina ayurvedica. Non a caso contiene due ingredienti particolarmente usati da questa disciplina salutare: la noce moscata e ashwagandha (Whitania Smnifera). Quest’ultimo è conosciuto anche con il nome di ginseng indiano e viene usato in caso di stress, difficoltà di concentrazione e mancanza di energia. Oltreché per un buon riposo notturno.

Tutti gli ingredienti che ti occorrono

In realtà ti serve qualche ingrediente in più per preparare questa meravigliosa bevanda anti stress, sedativa e adattogena: cannella, curcuma, cardamomo, zenzero, pepe nero, olio di cocco, miele.

Gli ingredienti e le dosi 200 ml di latte intero 1 cucchiaino di olio di cocco 1 cucchiaino di miele La punta di un cucchiaino di curcuma Una grattugiata di noce moscata ½ cucchiaino di ashwagandha ½ cucchiaino di cannella ½ cucchiaino di cardamomo macinato Una piccola presa di zenzero Pepe nero appena macinato

Come si prepara il Moon Milk

La preparazione è molto semplice: scaldate il latte, a cui avrete precedentemente aggiunto le spezie, senza farlo arrivare a ebollizione. Però tenete il gas in maniera che la cottura sia prolungata. Una volta spento il fuoco aggiungete l’olio di cocco e il miele. Versate in una tazza e bevete ancora caldo.