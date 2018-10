Il ministro Giulia Grillo: mio figlio farà tutti i vaccini

Se vi siete mai domandati quale sia la posizione della neomamma Giulia Grillo, altresì ministro della Salute, riguardo ai vaccini e suo figlio, ecco quanto dichiara a meno di un mese dal parto del suo primogenito in una lunga intervista a Gente, in edicola da domani: «Ho rimandato la maternità per motivi di lavoro. Pensavo di avere sempre tempo. E ora, a 43 anni, mi sento una miracolata. Questo bimbo è stato a lungo cercato ed è arrivato per vie naturali, altrimenti sarei ricorsa a un sostegno medico».

Sul nome del nascituro dice che «non si chiamerà Geremia come qualcuno ha scritto per errore, ma Andrea, che è il nome di mio suocero. Sarà vaccinato e anche io ho fatto la profilassi in gravidanza, che raccomando a tutte le donne in attesa». E sulla gestione futura del bebè, Grillo spiega: «Non andrò in congedo di maternità, Andrea sarà sempre con me. Se avrà un carattere tranquillo, anche in Consiglio dei ministri, con una fascia».