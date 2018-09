Vaccini, Giulia Grillo: necessario l'obbligo per il morbillo ma per l'esavalente no

Sulla questione vaccinazioni c’è ancora confusione, e gli italiani attendono che si prenda una decisione definitiva. «Non siamo contro i vaccini, siamo favorevoli. Ma lo strumento dell’obbligo va utilizzato in maniera intelligente». Lo ha ribadito il ministro della Salute, Giulia Grillo alla trasmissione Tv L’Aria che Tira, spiegando che «sicuramente è necessario l’obbligo sul morbillo, a differenza di altre patologie per le quali è sufficiente la raccomandazione, come accade in altri Paesi. Penso, ad esempio, all’esavalente». «Ci siamo opposti al decreto Lorenzin, perché il nostro obiettivo, sia come forza politica, sia come governo, è superarlo», conclude la Grillo.