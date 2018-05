REGNO UNITO – Cosa c’è dietro a tutto il processo di attesa di un organo vitale, alla donazione fino ad arrivare al trapianto? Tutto questo è stati ripreso magistralmente in un video-documentario prodotto dalla BBC e tramesso per la prima volta al mondo, in cui si racconta di un trapianto di cuore. Il video, della durata di ben 90 minuti accompagna lo spettatore durante tutte le toccanti fasi del processo, fino all’intervento chirurgico (anch’esso ripreso) del trapianto vero e proprio.

Centro leader dei trapianti

A essere ripreso, come riporta il testo sul canale della BBC, è il processo avvenuto presso l’Ospedale Freeman di Newcastle, uno dei centri di trapianti multiorgano leader in Europa. Nello specifico, il filmato segue un gruppo di sette pazienti di età compresa tra gli otto mesi e i 56 anni, tutti con un disperato bisogno di un nuovo cuore. Sia i pazienti che i chirurghi stanno affrontando un enorme problema: in questo Paese c’è una carenza cronica di organi idonei donati per il trapianto – prosegue la BBC. La Gran Bretagna ha tra i peggiori tassi di consenso familiare per la donazione in Europa e la logistica limita ulteriormente il numero di organi disponibili per ogni individuo. Ciò significa che l’attesa media per un cuore donatore corrispondente è superiore a 1.200 giorni – e un paziente su 6 non sopravvive così a lungo.

La perfusione ex vivo

I chirurghi sono alla ricerca di una risposta a questo problema da anni e ora credono di aver fatto la svolta decisiva – riporta la BBC. Utilizzando un processo chiamato perfusione ex vivo, i medici possono ora rianimare gli organi, medicarli e tenerli in vita al di fuori del corpo, tenendo a bada il processo di deterioramento mentre vengono trasportati al paziente ricevente. Questo non solo consente agli organi di provenire da molto più lontano, allargando immediatamente il pool di porte, ma significa anche che i medici hanno molto più tempo per valutare la funzione di un organo, eliminando il rischio che un organo fallisca il trapianto nel ricevente. I medici ritengono che sfruttata correttamente, questa svolta potrebbe veder raddoppiare il numero di trapianti di organi che si eseguono nel Paese.