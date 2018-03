Ancora nuove conferme sul ruolo chiave che svolgerebbe l’igiene orale nei confronti della salute generale del nostro organismo. In particolare, sembra esserci una forte relazione tra la comparsa e l’aggressività del diabete e la presenza di infiammazione gengivale. Già studi precedenti avevano trovato questo legame, ma oggi sembra che l’associazione sia stata, ancora una volta, confermata da uno studio internazionale a cui hanno partecipato anche alcuni scienziati italiani.

Parodontite e diabete

In merito ai risultati ottenuti da uno studio internazionale a cui hanno collaborato anche Anna Solini e Filippo Graziani - del dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica dell'Università di Pisa - esisterebbe un preciso legame tra parodontite e diabete. Le due patologie sembrano essere talmente collegate che «curando una malattia si migliora anche l'altra e, viceversa, se si trascura una delle due, l'altra si aggrava».

Rischio diabete

Essendo la salute generale intimamente collegata con l’igiene orale, anche la comparsa di diabete è maggiormente rischiosa per le persone che non hanno gengive sane. Secondo lo studio, chi ha problemi gengivali assiste a un aumento delle probabilità del 20% di contrarre il diabete. «Parodontite e diabete hanno probabilmente un meccanismo comune alle spalle e il nostro studio rivela i possibili meccanismi comuni alle due problematiche: diverse evidenze scientifiche analizzate e raccolte in questo documento consentono di dimostrare che, curando la parodontite, si riesce anche a controllare meglio il diabete, a mostrare cioè un miglior controllo glicemico nel tempo», continua Graziani.

Colpa dell’infiammazione?

Oggi sappiamo che l’infiammazione è alla base di molte malattie, la maggior parte di queste, a carattere cronico. «Inoltre si è visto che il meccanismo biologico in gioco per entrambe le malattie [parodontite e diabete, nda] è probabilmente un'infiammazione generale dell'organismo come suggerito dalla presenza sia nei pazienti diabetici sia in quelli con parodontite di eccesso di molecole pro-infiammatorie come le interleuchine, fattore di necrosi tumorale ed eccesso di radicali liberi». Infine, i ricercatori hanno scoperto che le persone con parodontite e diabete già in atto presentano una forma della malattia nettamente più aggressiva. I risultati dello studio sono stati pubblicati sul Diabetes Research and Clinical Practice e sul Journal of Clinical Periodontology.